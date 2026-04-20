Un gruppo di genitori delle vittime di pedofilia nella Chiesa ha manifestato pubblicamente il proprio disappunto, denunciando di sentirsi abbandonato e tradito. La protesta è seguita alla pubblicazione di una lettera inviata il 25 marzo scorso da Papa Leone XIV ai vescovi francesi responsabili di aver gestito diversi casi di abusi. Le parole del Papa, che ha chiesto misericordia per i preti coinvolti, sono state giudicate inaccettabili dai genitori.

L a protesta dei genitori delle vittime di pedofilia nella Chiesa è stata chiara e forte. Perché sono apparse inaccettabili le parole contenute in una lettera inviata il 25 marzo scorso da Papa Leone XIV ai vescovi francesi che hanno gestito numerosi casi. Una donna a capo della Chiesa anglicana: Sarah Mullally è la nuova arcivescova di Canterbury X Leggi anche › Benvenuta Sarah Mullally, prima arcivescova di Canterbury È vero che il Pontefice chiede di concentrare «la lotta contro gli abusi sui minori», ma chiede anche «che i sacerdoti colpevoli di abusi non siano esclusi dalla misericordia e siano oggetto delle vostre riflessioni pastorali».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il Papa chiede ai vescovi francesi misericordia per i preti pedofili. Ma i genitori delle vittime denunciano di sentirsi abbandonati e traditi

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