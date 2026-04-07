In un appello rivolto ai leader religiosi, si chiede che i vescovi e i preti ascoltino le donne e riconoscano la loro piena dignità all’interno delle parrocchie e delle diocesi. La richiesta riguarda anche l’accesso ai Ministeri, seguendo le indicazioni di Papa Francesco. Nessun cambiamento formale è stato annunciato, ma l’intervento sottolinea la necessità di rispettare l’uguaglianza e il ruolo delle donne nella Chiesa.

"Che i vescovi e i preti ascoltino le donne: in ogni parrocchia e in ogni diocesi sia riconosciuta la piena pari dignità delle donne, che abbiano gli stessi Ministeri, seguendo la via indicata da Papa Francesco ". Questo il messaggio sulla parità femminile nella Chiesa, tema molto dibattuto, che ha lanciato la teologa Maria Soave Buscemi, nell’incontro ’Porte aperte ai ministeri alle donne’, nel monastero dei Cappuccini a Reggio, a cura di ‘Chiesa Donna’ presentata dalla referente Angela Zini. Buscemi, è una missionaria laica ‘Fidei Donum’ in Brasile, da oltre 30 anni, biblista impegnata nella lettura popolare della Bibbia, coordina la dimensione di studi di genere e di ermeneutiche femministe del Centro studi biblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La parità femminile nella Chiesa: "Vescovi e preti ascoltino le donne"

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