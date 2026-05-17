Il David e i partiti Eventi Pd sotto la lente | Nessuna autorizzazione
Il David di Michelangelo torna al centro di una discussione politica, dopo che si sono susseguite diverse notizie riguardanti eventi e manifestazioni organizzate senza le autorizzazioni necessarie. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati incontri e iniziative di partiti politici presso il monumento senza aver ottenuto il nullaosta dalle autorità competenti. Le autorità hanno precisato che non sono state rilasciate autorizzazioni ufficiali per queste attività e che si procederà con eventuali sanzioni amministrative.
Non c’è pace per il capolavoro di Michelangelo ancora una volta al centro della diatriba politica. Si riaccendono, infatti, i riflettori sull’utilizzo ‘politico’ del David di Michelangelo, preso in prestito da ultimo dal generale Roberto Vannacci, in occasione dell’inaugurazione della sede provinciale in piazza Tanucci lo scorso aprile, e prima ancora ‘assoldato’ per sponsorizzare alcuni eventi, tra cui il Gay Pride del 2023 da parte del Pd. L’europarlamentare di estrema destra era stato richiamato dalla Galleria dell’Accademia di Firenze per l’utilizzo non consentito dell’immagine del David. Vannacci, fece subito ‘cancellare’ tale immagine... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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