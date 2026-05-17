Il David e i partiti Eventi Pd sotto la lente | Nessuna autorizzazione

Il David di Michelangelo torna al centro di una discussione politica, dopo che si sono susseguite diverse notizie riguardanti eventi e manifestazioni organizzate senza le autorizzazioni necessarie. Nei giorni scorsi, sono stati segnalati incontri e iniziative di partiti politici presso il monumento senza aver ottenuto il nullaosta dalle autorità competenti. Le autorità hanno precisato che non sono state rilasciate autorizzazioni ufficiali per queste attività e che si procederà con eventuali sanzioni amministrative.

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