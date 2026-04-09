Vannacci usa il David di Michelangelo per pubblicizzare il suo partito a Firenze L’accademia si arrabbia | Non c’è nessuna autorizzazione

Vannacci ha utilizzato una foto del David di Michelangelo per promuovere il suo partito a Firenze. La direttrice della Galleria dell’Accademia ha dichiarato che non è stata concessa alcuna autorizzazione all’uso dell’immagine. La questione riguarda l’impiego non autorizzato di un’opera d’arte molto nota, che ha suscitato reazioni da parte dell’istituzione culturale. La Galleria ha precisato di non aver dato permesso per questa forma di utilizzo.

«Non c’è stata alcuna autorizzazione ». Queste le parole della direttrice della Galleria dell’ Accademia di Firenze, che si è trovata davanti a un utilizzo non autorizzato dell’immagine del David di Michelangelo. La celebre statua compare in alcune vele promozionali di “Futuro Nazionale”, nuova creatura politica dell’ex generale ed europarlamentare Roberto Vannacci. Sono apparse in piazza Tanucci, a Firenze, dove il partito dell’ex vicesegretario della Lega ha aperto la sua prima sede provinciale. Il caso è ricostruito oggi su Il Corriere Fiorentino. Non si tratta di David su grembiulini da cucina o calendari, ma anche per questo caso la giurisprudenza potrebbe dare qualche spunto. 🔗 Leggi su Open.online Generale Vannacci usa il David per la sede fiorentina del suo movimento. Pd insorge e si rivolge al MinisteroFIRENZE – “Il generale Vannacci ha utilizzato l’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna... “Il David di Michelangelo accanto al simbolo di Futuro Nazionale”. Il Pd fiorentino attacca Roberto VannacciFirenze, 9 aprile 2026 – Un’immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico. Si parla di: Il presidente del Parlamento iraniano: Accordo violato, colloqui irragionevoli. La tregua con Usa e Israele appesa a un filo. Pd Firenze denuncia: Vannacci usa il David senza autorizzazione per fini politiciChiesti chiarimenti al Ministero della Cultura: Nessuna concessione per l’immagine del capolavoro di Michelangelo ... gonews.it Generale Vannacci usa il David per la sede fiorentina del suo movimento. Pd insorge e si rivolge al MinisteroPd: Il generale Vannacci ha utilizzato l'immagine del David di Michelangelo accanto al simbolo del proprio movimento politico senza alcuna autorizzazione. Un comportamento inaccettabile. Parliamo di ... firenzepost.it