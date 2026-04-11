Partecipate sotto la lente Il governo e i nuovi equilibri L’ira del Pd | criteri opachi

Nel panorama politico attuale, il governo si trova al centro di tensioni e decisioni complesse, con veti incrociati tra i partiti e manovre strategiche che influenzano i nuovi equilibri. La figura di Giorgia Meloni ha l’ultima parola su molte questioni, determinando in modo inappellabile le decisioni prese. Nel frattempo, il Partito Democratico ha espresso critiche riguardo ai criteri adottati, definendoli opachi e poco trasparenti.

Roma, 11 aprile 2026 – Veti incrociati, bilanciamenti chirurgici e l’ultima parola, inappellabile, di Giorgia Meloni. Il risiko delle nomine per le principali partecipate di Stato (Enel, Enav, Eni e Leonardo) si è consumato esclusivamente nel perimetro della maggioranza, con un obiettivo chiaro: rendere i vertici industriali il più possibile organici e allineati all’esecutivo. L’opposizione denuncia con il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani, “opacità totale e logica lottizzatoria”, ma si tratta di una prassi senza tempo. Dietro la formale regia del Mef, infatti, al tavolo non sedevano solo i leader, ma i capicorrente pronti a posizionare i propri uomini di fiducia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Partecipate sotto la lente. Il governo e i nuovi equilibri. L’ira del Pd: criteri opachi Leggi anche: Amam, il contratto in aspettativa di Puccio sotto la lente del Pd Comuni montani, Valbonesi (Pd): "Il governo riveda i criteri. La legge restringe i diritti e aumenta i divari"“Il governo riveda i criteri per l’individuazione dei comuni montani al fine di tutelarli e aumentarne l'attrattività: a tal fine la Regione... Temi più discussi: Partecipate sotto la lente. Il governo e i nuovi equilibri. L’ira del Pd: criteri opachi; Post-alluvione, Pai sotto la lente. Civici in pressing sulla giunta: Necessario un incontro pubblico; Pasqua 'blindata' a Genova: scatta il piano sicurezza tra caruggi, zone nevralgiche e luoghi di culto. Partecipate sotto la lente. Il governo e i nuovi equilibri. L’ira del Pd: criteri opachiI retroscena dell’avvicendamento in Leonardo, il titolo soffre in Borsa. Ora manca solo Terna, attesa a ore la lista della Cassa depositi e prestiti ... quotidiano.net Tav, controlli ai cantieri su ordine del prefetto: sotto la lente le eventuali infiltrazioni mafioseNella mattinata di oggi si è svolto un accesso al cantiere della linea ad alta velocità di Lonato, disposto dal Prefetto Andrea Polichetti ai sensi ... bsnews.it Israele apre a negoziati diretti con il Libano, mentre lo Stretto di Hormuz rimane sostanzialmente chiuso. Petrolio sotto i 100 dollari, in calo anche il gas. A Milano occhi sulle partecipate dopo le nuove nomine, vola Cucinelli - facebook.com facebook