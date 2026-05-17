Il Convitto ’festeggia’ il mezzo secolo Giornata emozionante

Il Convitto di Arcidosso ha recentemente festeggiato i cinquant'anni dalla sua fondazione con una giornata dedicata ai ricordi e alle testimonianze di studenti, insegnanti e personale. La cerimonia si è svolta all’interno dell’istituto, con interventi e momenti commemorativi che hanno coinvolto tutti i presenti. Durante l’evento sono stati mostrati materiali storici e fotografie che ripercorrono il percorso dell’edificio nel corso degli anni. La celebrazione ha visto anche un momento conviviale conclusivo.

Mezzo secolo di storia, formazione e vita condivisa. Il Convitto di Arcidosso ha celebrato i suoi 50 anni di attività con una giornata ricca di emozioni, incontri e ricordi, riunendo nella sala consiliare del Comune ex allievi, educatori, personale scolastico e rappresentanti delle istituzioni del territorio. L’anniversario ha rappresentato l’occasione per ripercorrere la lunga esperienza educativa del Convitto, diventato negli anni un punto di riferimento per l’Amiata e per generazioni di studenti che qui hanno trovato un luogo di crescita scolastica, personale e sociale. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ex convittori, in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sono uno studente del 3anno di infermieristica: vi spiego per punti perchè non dovreste intraprendere il corso di laurea di Infermieristica reddit