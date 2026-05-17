Il Convitto ’festeggia’ il mezzo secolo Giornata emozionante

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Convitto di Arcidosso ha recentemente festeggiato i cinquant'anni dalla sua fondazione con una giornata dedicata ai ricordi e alle testimonianze di studenti, insegnanti e personale. La cerimonia si è svolta all’interno dell’istituto, con interventi e momenti commemorativi che hanno coinvolto tutti i presenti. Durante l’evento sono stati mostrati materiali storici e fotografie che ripercorrono il percorso dell’edificio nel corso degli anni. La celebrazione ha visto anche un momento conviviale conclusivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mezzo secolo di storia, formazione e vita condivisa. Il Convitto di Arcidosso ha celebrato i suoi 50 anni di attività con una giornata ricca di emozioni, incontri e ricordi, riunendo nella sala consiliare del Comune ex allievi, educatori, personale scolastico e rappresentanti delle istituzioni del territorio. L’anniversario ha rappresentato l’occasione per ripercorrere la lunga esperienza educativa del Convitto, diventato negli anni un punto di riferimento per l’Amiata e per generazioni di studenti che qui hanno trovato un luogo di crescita scolastica, personale e sociale. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi ex convittori, in... 🔗 Leggi su Lanazione.it

il convitto 8217festeggia8217 il mezzo secolo giornata emozionante
© Lanazione.it - Il Convitto ’festeggia’ il mezzo secolo. Giornata emozionante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Podismo, il 'Trofeo Liberazione' festeggia mezzo secolo: il programma completo

RiminiTerme festeggia mezzo secolo di salute e benessere: in occasione dei 50 anni arriva l'Open DayRiminiTerme celebra i suoi primi 50 anni con un pomeriggio aperto alla cittadinanza: visite guidate, momenti di festa e il taglio della torta per...

il convitto festeggia ilIl Convitto ’festeggia’ il mezzo secolo. Giornata emozionanteMezzo secolo di storia, formazione e vita condivisa. Il Convitto di Arcidosso ha celebrato i suoi 50 anni di attività con una giornata ricca di emozioni, incontri e ricordi, riunendo nella sala ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web