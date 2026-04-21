Podismo il ' Trofeo Liberazione' festeggia mezzo secolo | il programma completo

Il ‘Trofeo Liberazione’ celebra quest’anno i cinquant’anni di attività. L’evento si svolge a Fossanova San Marco e prevede una giornata dedicata alla corsa, aperta a partecipanti di tutte le età e livelli. La manifestazione si propone di promuovere lo sport, la salute e la competizione, con un programma ricco di gare e iniziative correlate. La giornata rappresenta un momento di tradizione nel calendario podistico locale.

Il ‘Trofeo Liberazione’ spegne 50 candeline. L’appuntamento con il podismo a Fossanova San Marco è arrivato, offrendo una giornata all'insegna dello sport, della salute e della sana competizione per atleti di ogni livello. Il programma si apre ufficialmente con il ritrovo alle 7.30 di domenica 31.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il Trofeo Maremma. Traguardo del mezzo secolo. Prova speciale a Follonica Leggi anche: Liberazione, le celebrazioni per il 25 aprile a Bergamo: il programma completo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Podismo, il 'Trofeo Liberazione' festeggia mezzo secolo: il programma completo; 47° Trofeo della Liberazione; Al via il 50° Trofeo Liberazione di podismo, appuntamento per tutte le taglie di podisti e appassionati della corsa su strada; Modena - Trofeo Liberazione: tutto pronto per l'edizione 2026 al Campo Scuola!. Presentazione del 50° Trofeo Liberazione di podismoLunedì 20 aprile 2026 alle 11:00, nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del 50° Trofeo Liberazione di podismo organizzato da ... cronacacomune.it Trofeo della Liberazione– Trofeo Le Panche, un appuntamento storico per il podismoFirenze, 24 ottobre 2025 – Un appuntamento che profuma di storia e di ulivi secolari torna a vivacizzare le colline fiorentine: domenica 26 ottobre andrà in scena il 51° Trofeo della Liberazione – 47° ... lanazione.it Trofeo della Liberazione, doppio appuntamento | Cronache Ancona x.com torna il Trofeo Liberazione! Il 25 aprile non è solo una data sul calendario, è un momento di gioia e partecipazione. Per questo UISP Bologna celebra la XXII edizione del Trofeo Liberazione presso il Centro Sportivo Arcoveggio. Un meeting regionale su pis - facebook.com facebook