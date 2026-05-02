Zoë Kravitz e Harry Styles stanno pianificando due matrimoni, uno a Londra e uno a New York. Al momento non sono stati rilasciati comunicati ufficiali riguardo ai dettagli delle cerimonie. Alcuni osservatori sperano che la coppia possa partecipare al prossimo Met Gala, ma anche in questo caso non ci sono conferme ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione di media e fan.

La storia d'amore tra Zoë Kravitz e Harry Styles sta proseguendo a gonfie vele e la coppia sembra sempre più intenzionata a mettere il turbo: a pochi giorni dalla proposta di matrimonio, mentre si inizia già a parlare di allargare la famiglia, l'attrice e il cantautore avrebbero già iniziato a organizzare il matrimonio, con due diverse cerimonie in programma tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Dopo la proposta di matrimonio con anello di diamanti del valore di 500mila dollari, i preparativi per il matrimonio tra Zoë Kravitz e Harry Styles sono già partiti. Stando a quanto riferisce PageSix, la coppia starebbe valutando la possibilità di una doppia cerimonia, così da venire incontro alle esigenze delle rispettive famiglie.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zoë Kravitz e Harry Styles stanno organizzando due matrimoni: sposi a Londra e New York

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