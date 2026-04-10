SS26 cantiere sul ponte Chissuma | 400mila euro per la sicurezza

A Settimo Vittone è iniziato oggi un intervento di manutenzione straordinaria sul ponte che attraversa il torrente Chissuma. Lavori per un importo di 400 mila euro sono stati avviati dall’Anas con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della struttura. L’intervento interessa il tratto della strada statale 26, coinvolgendo un cantiere che durerà alcune settimane. La presenza di operai e mezzi è visibile lungo il ponte e nelle zone circostanti.

Un importante intervento di manutenzione straordinaria è iniziato oggi a Settimo Vittone, dove Anas ha dato il via ai lavori per la messa in sicurezza del ponte situato sul torrente Chissuma. L’operazione, localizzata al chilometro 45,300 della Strada Statale 26 della Valle d’Aosta, prevede un investimento complessivo di circa 400mila euro e comporterà una gestione particolare del traffico lungo la direttrice che serve il confine regionale. Interventi strutturali e gestione della viabilità sul chilometro 45. La struttura, che si estende per poco meno di venti metri, richiede un ripristino fondamentale dei suoi elementi portanti per garantire gli standard di sicurezza necessari agli automobilisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SS26, cantiere sul ponte Chissuma: 400mila euro per la sicurezza Leggi anche: 400mila euro per rifare il ponte Loredan: «Avanzato stato di degrado» Cantiere sulla Classicana, riapre la rampa sul ponte di via StradoneDa oggi, venerdì, Anas aprirà al traffico la rampa sul ponte di via Stradone a Porto Fuori, lungo la strada statale 67 “Tosco Romagnola”, per chi...