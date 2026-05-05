L’Unione europea ha annunciato un investimento di 800 miliardi di euro destinati alle spese militari, accompagnato dalla presentazione di un documento dedicato alla lotta contro la povertà. Nel frattempo, secondo i dati dell’Istat, nel 2025 circa 13 milioni di italiani saranno a rischio povertà o esclusione sociale. Questi numeri evidenziano le sfide economiche e sociali che l’Europa intende affrontare nei prossimi anni.

Tredici milioni e duecentosessantacinquemila. È il numero di italiani a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2025, secondo l’ Istat. Il 22,6% della popolazione. Ieri la Commissione europea ha presentato la sua prima strategia per affrontare il problema. Zero euro aggiuntivi. Roxana Mînzatu, vicepresidente esecutiva con delega ai diritti sociali, ha annunciato misure per l’esclusione abitativa, la povertà minorile, i diritti delle persone con disabilità. Solo che il documento, come ha anticipato Politico in esclusiva, non prevede nessun finanziamento fresco. La logica è questa: esistono già circa 100 miliardi nel prossimo bilancio UE destinabili a politiche sociali.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Le priorità Ue: l’Europa mette sul piatto 800 miliardi per le spese militari e un documento contro la povertà

Notizie correlate

Pershing Square mette sul piatto 9,4 miliardi di dollari per Universal MusicIl fondo speculativo americano Pershing Square ha messo sul piatto 9,4 miliardi di dollari per acquistare Universal Music Group tramite fusione.

Bilancio UE da 1.800 miliardi: la corsa contro il tempo a CiproAntónio Costa spinge i ventisette leader europei verso un accordo sul bilancio dell’Unione Europea da 1.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La coesione, il nostro valore fondamentale | Comitato europeo delle regioni; Commissione UE: Prezzi delle case impressionanti; Ue: Von der Leyen invita l'Europa a ripensare alle priorità energetiche; Sessione europea, Emilia-Romagna e Unione europea: tenere insieme sviluppo economico e coesione sociale. Per l’Italia 86,6 miliardi per il piano 2028-2034.

Tinagli (Pd): la casa è priorità per il bilancio Ue, via all'attuazione delle politicheLa presidente della commissione speciale per la crisi degli alloggi Irene Tinagli (Pd) annuncia che la crisi abitativa è ora priorità nel bilancio Ue. Parlamento e Commissione Europea avviano l'attuaz ... adnkronos.com

La casa diventa una priorità europea: cosa prevede il nuovo piano UEDalla crisi degli affitti alla mobilitazione di centinaia di miliardi: l’Unione Europea lancia la sua prima strategia organica per rendere la casa più accessibile ... metropolitano.it

Griezmann saluta l'Atletico e l'Europa senza essere mai riuscito a vincere la Champions Buffon, Ronaldo il Fenomeno e Ibrahimovic sono solo alcuni dei fenomeni che, come lui, non hanno mai alzato il trofeo dalle grandi orecchie Ne ricordi altri #FantaCham - facebook.com facebook

Nissan licenzierà circa 900 dipendenti in Europa a causa di una crisi che dura da anni x.com