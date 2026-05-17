Il Como vuole gli ultimi e 3 punti al Sinigaglia contro il Parma | le formazioni ufficiali

Da quicomo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como sfida il Parma al Sinigaglia con l'obiettivo di conquistare i ultimi tre punti della stagione. La partita si tiene in un contesto di classifica che vede il Como impegnato a mantenere la possibilità di qualificarsi alla Champions League, anche se ha già assicurato un posto in Europa League. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre i giocatori scendono in campo determinati a portare a casa il risultato. La gara rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre alla fine del campionato.

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Il Como affronta il Parma al Sinigaglia per tenere viva la luce Champions ma con già in cassaforte l'Europa League. Lariani senza Nico Paz, infortunio, ma assolutamente intenzionati a ottenere davanti ai propri tifosi gli ultimi 3 punti sul campo di casa. Squadre in campo alle 12Le formazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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