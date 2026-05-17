Il Como vuole gli ultimi e 3 punti al Sinigaglia contro il Parma | le formazioni ufficiali

Il Como sfida il Parma al Sinigaglia con l'obiettivo di conquistare i ultimi tre punti della stagione. La partita si tiene in un contesto di classifica che vede il Como impegnato a mantenere la possibilità di qualificarsi alla Champions League, anche se ha già assicurato un posto in Europa League. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre i giocatori scendono in campo determinati a portare a casa il risultato. La gara rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre alla fine del campionato.

Il Como affronta il Parma al Sinigaglia per tenere viva la luce Champions ma con già in cassaforte l'Europa League. Lariani senza Nico Paz, infortunio, ma assolutamente intenzionati a ottenere davanti ai propri tifosi gli ultimi 3 punti sul campo di casa. Squadre in campo alle 12Le formazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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