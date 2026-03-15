Domenica 15 marzo 2026 alle ore 18:00 si gioca la partita tra Como e Roma allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker. La sfida, valida per il ventinovesimo turno di Serie A, si preannuncia con pochi gol previsti e rappresenta un incontro importante in chiave qualificazione alla Champions League.

Una delle sfide più interessanti del ventinovesimo turno di Serie A è lo scontro diretto in chiave Champions tra Como e Roma. I lariani hanno agganciato i giallorossi al quarto posto proprio la settimana scorsa grazie alla vittoria in casa del Cagliari. La formazione di Cesc Fabregas ha perso solamente in una delle ultime 11. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Como-Roma (domenica 15 marzo 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al “Giuseppe Sinigaglia”

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