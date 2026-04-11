I lariani affrontano la capolista al Sinigaglia | le probabili formazioni di Como - Inter

Domenica 12 aprile, allo stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como riceve la capolista Inter. Dopo il pareggio in trasferta contro l’Udinese, i padroni di casa cercano di ottenere punti contro la squadra che ha appena vinto nettamente contro la Roma. La partita si preannuncia intensa, con le probabili formazioni che verranno annunciate nelle ore precedenti l’incontro.

Domenica 12 aprile, allo stadio Stadio Giuseppe Sinigaglia, il Como. dopo il pareggio a Udine, ospita la capolista Inter, reduce dalla netta vittoria con la Roma, in una sfida che promette spettacolo. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45, in un match serale che mette di fronte due squadre.🔗 Leggi su Quicomo.it

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