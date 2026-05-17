Il Como vuole gli ultimi 3 punti al Sinigaglia contro il Parma | dopo 45' è 0-0

Il Como sfida il Parma allo stadio Sinigaglia nella partita valida per ottenere gli ultimi tre punti necessari per qualificarsi alla zona Champions League. Al termine del primo tempo il punteggio è di 0-0. La squadra di casa cerca di mantenere vive le speranze di posizionarsi tra le prime quattro in classifica, mentre il Parma sta cercando di conquistare punti utili per migliorare la propria posizione in classifica. La partita è in corso e i giochi sono ancora aperti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui