Il Como vuole gli ultimi 3 punti al Sinigaglia contro il Parma | dopo 45' è 0-0
Il Como sfida il Parma allo stadio Sinigaglia nella partita valida per ottenere gli ultimi tre punti necessari per qualificarsi alla zona Champions League. Al termine del primo tempo il punteggio è di 0-0. La squadra di casa cerca di mantenere vive le speranze di posizionarsi tra le prime quattro in classifica, mentre il Parma sta cercando di conquistare punti utili per migliorare la propria posizione in classifica. La partita è in corso e i giochi sono ancora aperti.
Il Como affronta il Parma al Sinigaglia per tenere viva la luce Champions ma con già in cassaforte l'Europa League. Lariani senza Nico Paz, infortunio, ma assolutamente intenzionati a ottenere davanti ai propri tifosi gli ultimi 3 punti sul campo di casa. Squadre in campo alle 12.Finale primo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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