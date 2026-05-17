Il Como vuole gli ultimi 3 punti al Sinigaglia contro il Parma | fin qui dominio lariano

Il Como si prepara ad affrontare il Parma allo Stadio Sinigaglia con l’obiettivo di conquistare gli ultimi tre punti della stagione. Finora, la squadra ha dominato il campionato, mantenendo una posizione favorevole in classifica. La sfida si svolge in un momento in cui il Como ha già assicurato la qualificazione all’Europa League, ma punta a consolidare il suo piazzamento in ottica Champions League. La partita rappresenta un’occasione per chiudere al meglio un percorso positivo fin qui.

Il Como affronta il Parma al Sinigaglia per tenere viva la luce Champions ma con già in cassaforte l'Europa League. Lariani senza Nico Paz, infortunio, ma assolutamente intenzionati a ottenere davanti ai propri tifosi gli ultimi 3 punti sul campo di casa. Squadre in campo alle 12.Il primo tempo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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