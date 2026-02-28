Il Como di Fabregas ha battuto il Lecce 3-1 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. La squadra ha mostrato un netto dominio al Sinigaglia, conquistando una vittoria importante che avvicina le ambizioni di qualificazione europea. La partita si è giocata questa sera, con il Como che ha messo in mostra un gioco efficace e determinato contro gli avversari.

Nella serata di oggi, il Como ha riaffermato le proprie ambizioni continentali superando con un perentorio 3-1 il Lecce nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Al termine di una sfida dominata sul piano del palleggio — con picchi di possesso palla vicini all’ 80% — gli uomini di Cesc Fabregas hanno ribaltato l’iniziale svantaggio firmato da Coulibaly, confermando la legge del “Sinigaglia” dove i salentini non hanno mai ottenuto il bottino pieno nella loro storia. La compagine lariana, trascinata dalle intuizioni di Perrone e dalla concretezza di Jesus Rodriguez, lancia un segnale inequivocabile alle dirette concorrenti per un piazzamento nelle coppe europee, mentre per la formazione di Pisacane la situazione in zona salvezza si fa sempre più complessa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Il Como di Fabregas vede l’Europa: tris al Lecce e dominio al Sinigaglia

Como-Lecce, febbre d’Europa al Sinigaglia: Fabregas vede il bis dopo la JuveI lariani ospitano il peggior attacco della Serie A per consolidare il sesto posto.

Pisa Como 0-3: Perrone e Douvikas calano il tris, Fabregas vede la zona Champions. Come è andataL’anticipo della 19ª giornata di Serie A regala un’Epifania amara al Pisa e un pomeriggio di festa al Como.

Como a Lecce senza 4 giocatori, Fabregas e il suo vice ecco chi ci sarà in panchina

Aggiornamenti e notizie su Como di Fabregas.

Temi più discussi: Fabregas: 'Il Como diventa forte se ha continuità'; Como, la lezione di Fabregas: Chiedo scusa, ho fatto una cosa anti-sportiva; Allegri contro Fabregas: La prossima volta faccio una scivolata anch'io; Milan-Como, lite a bordo campo tra Allegri e Fabregas.

Il Como travolge anche il Lecce: 3-1 e quinto posto a -2 dalla zona ChampionsLa squadra di Fabregas in rimonta contro il Lecce infila la seconda vittoria consecutiva e continua la cavalcata nell'altissima classifica. Reti di Douvikas, Rodriguez e Kempf. corriere.it

Il Como batte il Lecce in rimonta ma Fabregas perde tre giocatori per infortunioE già prima della fine del primo tempo il Como allunga sul 3-1 con Kempf sulla punizione calciata da Da Cunha. Nel secondo tempo il risultato non cambia. Il Como vince 3-1 e sale a 48 punti, a -2 dal ... fcinter1908.it

Fabregas spiega così l'esclusione di Nico Paz in Como-Lecce Avreste rinunciato al talento argentino, pur in flessione - facebook.com facebook

Vojvoda Caqueret Il Como di Fabregas e batte la Juve di Spalletti #JuventusComo #SerieAEnilive #DAZN x.com