Il commento Una lezione per evitare un altro Beukema

Nel calcio di oggi, il presente sembra spesso soffocare le prospettive future. Mentre le squadre si preparano a scendere in campo, l’Atalanta affronta la propria sfida a Bergamo, prima di concludere la stagione con la partita contro l’Inter, detentrice del titolo nazionale. La partita tra Atalanta e Inter si svolge allo stadio Dall’Ara, in una cornice che promette emozioni e punti importanti in classifica. La sfida si inserisce in un quadro di continui cambiamenti e tensioni nel campionato italiano.

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Tassi Il presente è quasi ingombrante. Perché alle porte del Bologna batte il futuro. Oggi l’ Atalanta a Bergamo, poi gran finale al Dall’Ara con l’ Inter campione d’Italia. Obiettivo realistico: mantenere l’ottavo posto per chiudere decorosamente un’annata ricca di rimpianti e di vertiginose montagne russe. Ma questa coda di stagione non è certo inutile. Lo dimostra la prestigiosa vittoria al Maradona contro il Napoli di Conte. Gli ultimi 180 minuti di campionato servono soprattutto a fare valutazioni importanti in chiave di mercato. La prossima rincorsa all’Europa sarà possibile solo con un Bologna di alta qualità, con una squadra che sappia trattenere i giocatori più forti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il commento. Una lezione per evitare un altro Beukema ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Energia è potere, la lezione che l’Italia continua a ignorare. Il commento di BonanniOgni volta che scoppia una guerra nel Medio Oriente, l’Italia scopre improvvisamente di avere un problema energetico. Leggi anche: Il commento. Un altro pezzo di storia da scrivere Beukema: Napoli-Bologna partita speciale, Conte e Italiano due grandi allenatoriLe dichiarazioni rilasciate dal difensore olandese, ex di turno contro gli emiliani, a tre giorni dal Monday Night della 36esima giornata di Serie A ... corrieredellosport.it