Energia è potere la lezione che l’Italia continua a ignorare Il commento di Bonanni

Ogni volta che scoppia una guerra nel Medio Oriente, l’Italia si trova a dover affrontare un problema legato all’approvvigionamento energetico. Questa situazione si ripete ciclicamente, evidenziando come il Paese dipenda in modo significativo dalle importazioni di energia provenienti da quella regione. L’attenzione si concentra sulle conseguenze di queste crisi, senza considerare interventi o strategie alternative.

Ogni volta che scoppia una guerra nel Medio Oriente, l’Italia scopre improvvisamente di avere un problema energetico. Succede oggi con l’Iran, come è successo molte altre volte. I mercati si agitano, il petrolio sale, il gas diventa più caro e nel giro di poche settimane la tensione arriva direttamente nelle bollette. La differenza è che per molti Paesi europei si tratta di uno shock temporaneo. Per l’Italia, invece, è quasi la normalità. Non per destino, ma per responsabilità politiche. Da oltre trent’anni il Paese rinvia una scelta seria sulla propria strategia energetica. Nessun governo ha costruito un vero piano capace di garantire tre condizioni elementari: sicurezza degli approvvigionamenti, prezzi competitivi e un minimo di autonomia. 🔗 Leggi su Formiche.net

