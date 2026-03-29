il commento un altro pezzo di storia da scrivere

Il commento si concentra sulla lunga pausa della Nazionale, che prolunga l’attesa per i tifosi. Le speranze sono tutte rivolte al 9 aprile, data in cui si svolgerà l’incontro previsto. I sostenitori rossoblù attendono con ansia il momento, pensando alle sfide che li aspettano. La sospensione delle partite ufficiali ha mantenuto vivo l’interesse intorno alla squadra.

Tassi Inutile girarci intorno. La lunga pausa della Nazionale gonfia l’attesa. E tutti i cuori rossoblù sono già proiettati al 9 aprile. Il primo round dei quarti con l’Aston Villa si giocherà in un Dall’Ara gremito e festante. Il Bologna corre contro vento e contro il pronostico, ma proprio nelle grandi occasioni la squadra di Italiano sa esprimere il meglio del suo calcio: rabbia, furore agonistico e aggressività. Il tutto sposato a un progetto di gioco oggi più prudente e sorvegliato, per garantire equilibrio a tutto il meccanismo. L’Aston Villa ha battuto per due volte la banda Italiano, in Champions (una stagione fa) e all’esordio nell’Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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