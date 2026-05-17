Il colpaccio dell’Inter non è Nico Paz | lo manda Pep Guardiola

Le voci di mercato continuano a dominare le discussioni sul futuro dell’Inter, con molte ipotesi e rumors che si susseguono quotidianamente. In particolare, si parla di possibili acquisti e cessioni che potrebbero influenzare la rosa della squadra. Tra queste, alcune notizie riguardano anche i dirigenti e le scelte di allenatori, che sembrano coinvolti nelle trattative. La situazione resta molto in evoluzione e ogni giorno si aggiungono nuovi dettagli o smentite ai rumors di mercato.

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