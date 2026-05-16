150 milioni il piano dell’Inter per Nico Paz

L’Inter sta pianificando un investimento considerevole per rinforzare la rosa, con un budget stimato di circa 150 milioni di euro dedicato all’acquisto di Nico Paz. La società nerazzurra sta definendo i dettagli del trasferimento e sta valutando le modalità di pagamento. La strategia prevede anche altri interventi sul mercato, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. L’attenzione si concentra sulla possibilità di arrivare all’attaccante, considerato un obiettivo prioritario.

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di Bruno De Santis Nico Paz resta un obiettivo dell’Inter che potrà disporre di una bocca di fuoco da 150 milioni di euro: il piano nerazzurro L’ Inter prepara una delle estati più pesanti degli ultimi anni. Dopo aver vinto campionato e Coppa Italia con Cristian Chivu, il club nerazzurro vuole alzare ulteriormente il livello della rosa senza rinunciare alla sostenibilità economica imposta da Oaktree. Il piano ormai sembra abbastanza chiaro. La proprietà avrebbe messo a disposizione circa 150 milioni di euro per il mercato, considerando anche il denaro che entrerà dalle cessioni. Una cifra importante, soprattutto per gli standard recenti dell’Inter, e che dovrà servire a finanziare tre colpi di alto livello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - 150 milioni, il piano dell’Inter per Nico Paz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inter, colpo Nico Paz: pronti 40 milioni per il mercatoL’Inter entra nel vivo della programmazione per la prossima stagione con un tesoretto da 40 milioni di euro e un obiettivo di mercato che accende le... Mercato Inter, Nico Paz può arrivare in nerazzurro! Servono due cessioni: ecco il pianodi Francesco AlipertaMercato Inter, Nico Paz può davvero arrivare in nerazzurro nonostante i costi elevati: servono due cessioni. Inter, il piano sul mercato e 3 colpi per Chivu: Nico Paz? Budget importanteIl club nerazzurro ha già stabilito la strategia sul mercato: l'obiettivo è alzare l'asticella e fare meglio in Champions League ... fcinter1908.it Calciomercato Inter: c'è un piano per Nico PazIl Real Madrid riporterà a casa Nico Paz in estate. Il centrocampista argentino lascerà il Como in estate, ma l'Inter osserva con attenzione. Il futuro del numero dieci dipende dalle scelte spagnole e ... fantacalcio.it