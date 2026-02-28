Furto con la ’tecnica del buco’ Maxi colpo nella gioielleria in centro Arrestati i due responsabili

Due uomini sono stati arrestati dopo aver messo a segno un furto in una gioielleria del centro cittadino. I responsabili avevano scavato un tunnel partendo dall’edificio che in passato ospitava la Polizia locale, riuscendo così a penetrare nel negozio e a rubare diversi preziosi. La polizia ha intercettato e fermato i due durante le operazioni di furto.

Dopo aver scavato un tunnel dall'immobile che anni fa ospitava la Polizia locale, erano entrati nella gioielleria adiacente, rubando merce per un valore di 60mila euro; i due presunti responsabili del furto – le cui modalità ricordano la trama de 'I soliti ignoti' di Monicelli (lì i ladruncoli finirono cenando con una pasta e ceci) –, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. Il colpo è stato effettuato nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio; nel mirino era finita la gioielleria Valpiani, in corso della Repubblica 101. Erano stati i titolari dell'attività, tornati in negozio dopo che era scattato l'allarme, a scoprire il furto. A far drizzare le antenne agli investigatori della Squadra Mobile di Forlì la presenza in corso della Repubblica, in orari compatibili con il furto, di due persone sospette.