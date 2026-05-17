Il Castello Immaginato | il nuovo progetto che apre le sale della Rocchetta a scuole e famiglie

Un nuovo progetto trasforma il Castello di Novara in un luogo aperto a scuole e famiglie, offrendo spazi dedicati all'apprendimento e alla scoperta. Le sale della Rocchetta vengono messe a disposizione di bambini e insegnanti, diventando un punto di riferimento per attività educative permanenti. L'iniziativa prevede l'apertura del castello a gruppi scolastici e famiglie, con l’obiettivo di promuovere un’esperienza formativa diretta nel contesto storico e culturale dell’edificio.

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