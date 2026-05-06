A Bologna c'è un castello che sembra uscito da un sogno e ricorda un'opera di Escher | la storia della Rocchetta Mattei

In provincia di Bologna si trova la Rocchetta Mattei, un castello costruito sull’Appennino bolognese. La struttura presenta elementi architettonici che ricordano le opere di Escher e ha una storia legata a un conte che ne è stato il creatore. Nel corso degli anni, il castello è stato oggetto di curiosità e interesse per il suo aspetto insolito e il suo legame con il passato.

Sull’Appennino bolognese si nasconde la Rocchetta Mattei, un castello quasi fiabesco nato dall’estro di un conte e diventato simbolo di mistero e meraviglia. Tra stili mescolati, scalinate sorprendenti e scorci che sembrano usciti da un sogno, oggi è visitabile dopo un lungo restauro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Eilean Donan, il castello più fotografato al mondo che con l’alta marea sembra sospeso sull’acquaAvete mai sentito parlare del castello di Eilean Donan? Si trova su un'isoletta delle Highlands scozzesi e, complice il suo fascino fiabesco,. Cos’è la tricodinia, il dolore al cuoio capelluto che sembra partire dai capelli: l’esperienza di CamihawkeIn un video su TikTok l'influencer Camihawke ha parlato del dolore provato a causa della tricodinia, di cui soffre da qualche anno. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Una cascata sopra, un laghetto sotto, e una roccia stranissima che si allunga al contrario: benvenuto a Labante; L'Emilia-Romagna come non l'hai mai vista: 10 esperienze da fare assolutamente in primavera. A Bologna c’è un castello che sembra uscito da un sogno e ricorda un’opera di Escher: la storia della Rocchetta MatteiSull’Appennino bolognese si nasconde la Rocchetta Mattei, un castello quasi fiabesco nato dall’estro di un conte e diventato simbolo di mistero e meraviglia ... fanpage.it