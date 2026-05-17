Il cast di The White Lotus 4 continua a ingrandirsi

Il cast di The White Lotus 4 si sta ampliando con nuovi ingressi e conferme. HBO ha comunicato che le aggiunte al cast sono definitive, anche se non sono stati forniti dettagli sui nomi coinvolti. La produzione della serie sta procedendo e le riprese sono in corso. Non sono state annunciate date di uscita o altre informazioni specifiche su questa stagione. La serie, giunta alla quarta stagione, continua a mantenere alta l’attenzione dei fan.

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HBO giura che l'ultima serie di aggiornamenti sul cast di The White Lotus 4 è quella definitiva, ma se sei un acclamato caratterista e non sei ancora stato scritturato per lo show, resta in attesa! Nelle tre stagioni precedenti, la serie antologica di Mike White sulle disavventure di ricchi benestanti in vacanza ci ha ricordato perché amiamo Jennifer Coolidge, ci ha fatto conoscere Leo Woodall e ha e hanno mostrato Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola alle prese con un’improbabile tenerezza fraterna, esplorando allo stesso tempo grandi temi come sesso, morte, classe e spiritualità. La quarta sìtagione ci porta nel sud della Francia, nell'arco di una settimana, durante il Festival di Cannes. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il cast di The White Lotus 4 continua a ingrandirsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The White Lotus | Season 4 In Production Sullo stesso argomento Caos a Cannes: Helena Bonham Carter abbandona il cast di “The White Lotus 4”Un fulmine a ciel sereno scuote la produzione di una delle serie più attese della prossima stagione. Helena Bonham Carter esce dal cast di The White Lotus 4!La produzione della serie antologica targata HBO ha annunciato che è in corso un recasting dopo i cambiamenti effettuati sul ruolo. Helena Bonham Carter esce dal cast di The White Lotus 4! msn.com/it-it/intratte… x.com ‘The White Lotus’ aggiunge Ben Kingsley, Max Minghella e Pekka Strang nella stagione 4 reddit The White Lotus 4, Ben Kingsley, Max Minghella e Pekka Strang nel cast della serie tvLeggi su Sky TG24 l'articolo The White Lotus 4, Ben Kingsley, Max Minghella e Pekka Strang nel cast della serie tv ... tg24.sky.it Ben Kingsley entra nel cast di The White Lotus – Stagione 4, e non è il soloThe White Lotus - Stagione 4 aggiunge Ben Kingsley e Max Minghella: scopri perché la stagione ambientata a Cannes cambia davvero la serie HBO ... cinefilos.it