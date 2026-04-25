A poche settimane dall’inizio delle riprese, si è registrata una novità nella produzione della quarta stagione di “The White Lotus”. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, l’attrice Helena Bonham Carter ha deciso di abbandonare il cast, creando sorpresa tra i fan e i produttori. La serie, molto attesa, si trova ora a dover affrontare questa improvvisa assenza di una delle protagoniste previste.

Un fulmine a ciel sereno scuote la produzione di una delle serie più attese della prossima stagione. Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, Helena Bonham Carter ha ufficialmente lasciato il cast della quarta stagione di The White Lotus. L’addio della leggendaria attrice, nota per ruoli iconici in Harry Potter e The Crown, arriva proprio mentre le riprese in Francia sono appena cominciate. Un portavoce di HBO ha spiegato che, una volta sul set, è apparso chiaro che il personaggio creato da Mike White non si allineava perfettamente con l’attrice, portando a una separazione consensuale ma dolorosa per la produzione. Il ruolo inizialmente destinato alla Bonham Carter verrà ora ripensato, riscritto e sottoposto a un nuovo casting nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Caos a Cannes: Helena Bonham Carter abbandona il cast di “The White Lotus 4”

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