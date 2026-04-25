Helena Bonham Carter esce dal cast di The White Lotus 4!

La produzione della serie antologica di HBO ha annunciato che Helena Bonham Carter non farà più parte del cast di The White Lotus 4. Dopo alcuni cambiamenti relativi al ruolo, si sta procedendo con un nuovo casting. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il recasting è attualmente in corso. La serie, che ha riscosso successo nelle stagioni precedenti, continuerà con nuovi interpreti al posto dell’attrice britannica.

La produzione della serie antologica targata HBO ha annunciato che è in corso un recasting dopo i cambiamenti effettuati sul ruolo. La stagione 4 di The White Lotus dovrà fare i conti con l'assenza di Helena Bonham Carter. L'attrice, infatti, ha rinunciato al ruolo che aveva nello show targato HBO ideato da Mike White. La produzione, pur non interrompendo il lavoro sul set, è attualmente impegnata in un recasting. L'annuncio dell'uscita dal cast di Helena Le riprese degli episodi inediti della serie antologica sono iniziate circa una settimana fa in Francia, e ora un portavoce di HBO ha dichiarato: "Con il via al lavoro sulla quarta stagione di The White Lotus, è diventato evidente che il personaggio creato da Mike White .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Helena Bonham Carter esce dal cast di The White Lotus 4! Helena Bonham Carter Joins White Lotus S4, Lady Gaga at Grammys, Melania Out, Klum Teases Diplo Song Notizie correlate Caos a Cannes: Helena Bonham Carter abbandona il cast di “The White Lotus 4”Un fulmine a ciel sereno scuote la produzione di una delle serie più attese della prossima stagione. The White Lotus 4, svolta shock: Helena Bonham Carter abbandona! Cosa sappiamoA poco più di una settimana dall’inizio delle riprese in Costa Azzurra, la produzione di The White Lotus 4 deve affrontare un cambiamento... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nella quarta stagione di The White Lotus si vola in Costa Azzurra; Al via le riprese di The White Lotus: dove si svolgerà la quarta stagione?; The White Lotus 4 sarà ambientata durante il Festival di Cannes: iniziate le riprese in Costa Azzurra; Enola Holmes torna su Netflix | Nuova indagine a Malta, il capitolo più adulto della saga: ecco quando esce. Helena Bonham Carter esce dal cast di The White Lotus 4!La produzione della serie antologica targata HBO ha annunciato che è in corso un recasting dopo i cambiamenti effettuati sul ruolo. movieplayer.it Helena Bonham Carter lascia The White Lotus 4 a riprese iniziate! Che cosa è successo?La star di Harry Potter e di The Crown ha lasciato il cast della famosa serie televisiva di HBO pochi giorni l'inizio delle ... serial.everyeye.it Helena Bonham Carter non farà parte del cast della quarta stagione di The White Lotus, le cui riprese sono iniziate da poco più di una settimana in Costa Azzurra. Le fonti riferiscono che, quando Carter ha girato le sue prime scene, il creatore Mike White – che - facebook.com facebook Helena Bonham Carter lascia la quarta stagione di The White Lotus per divergenze creative. Deadline annuncia che il suo ruolo sarà riscritto e affidato ad un'altra attrice. x.com