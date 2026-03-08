Il cartellone del weekend Serie D domani Ascoli-Ravenna Eccellenza Sampierana-Fratta 2-1
Ecco il cartellone del weekend nel calcio italiano: domani si gioca la partita di Serie D tra Ascoli e Ravenna, mentre nell’eccellenza la Sampierana affronta la Fratta, con risultato finale di 2-1. In Serie B, alla 29ª giornata, si disputano incontri alle 15 tra Catanzaro ed Empoli, Frosinone e Sampdoria, Mantova e Juve Stabia, oltre a Carrarese e Palermo.
Serie B (29ª giornata, ore 15): Catanzaro-Empoli, Frosinone-Samp, Mantova-J. Stabia, Carrarese-Palermo (17.15), Pescara-Bari (19.30). Ieri: Avellino-Padova 1-0, Spezia-Monza 4-2, Sudtirol-Entella 0-1, Venezia-Reggiana 2-0, Modena-Cesena 0-0. Classifica: Venezia 63; Monza 60; Frosinone 55; Palermo 54; Catanzaro 46; Modena 44; J. Stabia 40; Cesena 39; Sudtirol 37; Padova 34; Avelliona 33; Carrarese 32; Empoli, Entella 31; Samp 30; Reggiana, Spezia 29; Bari 28; Mantova 27; Pescara 22. Serie C (31ª g.): Forlì-Livorno, Juve U. 23-Vis Pesaro (12.30), Carpi-Torres, Pianese-Pineto (14.30), Guidonia-Samb (17.30), Ternana-Gubbio (20.30). Domani (20.30): Ascoli-Ravenna, Campobasso-Arezzo, Perugia-Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
