Il cartellone del weekend Serie D domani Ascoli-Ravenna Eccellenza Sampierana-Fratta 2-1

Ecco il cartellone del weekend nel calcio italiano: domani si gioca la partita di Serie D tra Ascoli e Ravenna, mentre nell’eccellenza la Sampierana affronta la Fratta, con risultato finale di 2-1. In Serie B, alla 29ª giornata, si disputano incontri alle 15 tra Catanzaro ed Empoli, Frosinone e Sampdoria, Mantova e Juve Stabia, oltre a Carrarese e Palermo.