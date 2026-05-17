Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, nel centro commerciale Aurelia Antica si terrà la presentazione del libro Il Canto del Maggio, scritto da Gian Paolo Franceschini con la collaborazione dei fratelli Gianfranco e Renzo Innocenti. L’evento offrirà un’occasione per scoprire i dettagli della pubblicazione dedicata alle tradizioni maremmane. La presentazione si svolgerà all’interno del centro commerciale, coinvolgendo il pubblico interessato alla cultura locale e alle usanze popolari della regione.

Nel centro commerciale ’Aurelia Antica’ oggi dalle 17.30 si respirerà aria di tradizioni maremmane grazie alla presentazione del libro ’Il Canto del Maggio’ scritto da Gian Paolo Franceschini con la collaborazione dei fratelli Gianfranco e Renzo (Innocenti Editore). "Il libro – dice l’editore Stefano Innocenti – parla dell’ancestrale e pagana cerimonia di questua della Primavera si svolge dalla sera del 30 di aprile, per tutta la notte, sino alla sera del primo maggio in una calda e gioiosa atmosfera fra tutti i partecipanti". All’evento di oggi interverranno l’autore Gian Paolo Franceschini (appassionato Cantore e profondo conoscitore di questo rito), Paolo Pisani (giornalista e antropologo) e l’editore Stefano Innocenti, editore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il Canto del Maggio’ nell’Aurelia Antica

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