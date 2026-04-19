Oggi, a partire dalle 15, il centro commerciale Aurelia Antica organizza l’evento “Play the Future”, aperto al pubblico. L’iniziativa prevede esposizioni, attività pratiche e momenti di intrattenimento, offrendo un’anteprima dei temi che saranno al centro della Fiera del Madonnino, in programma la domenica successiva. L’evento si svolge nell’ambito di una serie di appuntamenti dedicati alle innovazioni e alle tendenze future.

GROSSETO Oggi dalle 15 il centro commerciale Aurelia Antica ospiterà " Play The Future ", evento aperto al pubblico che unisce esposizione, esperienza e intrattenimento, anticipando i contenuti che saranno protagonisti alla Fiera del Madonnino la domenica successiva, 26 aprile. Dalle 15 alle 19, all’interno della galleria commerciale, sarà attiva un’area espositiva dedicata alle aziende del progetto "Play The Future", dove i visitatori potranno conoscere da vicino prodotti, servizi e soluzioni legate alla mobilità sostenibile, ai materiali innovativi e alle nuove forme di impresa collaborativa. Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile effettuare test drive con la nuova Renault Clio e provare le moto elettriche GoWow, vivendo in prima persona alcune delle tecnologie che rappresentano il futuro della mobilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Play the future’ all’Aurelia Antica

thousands of years old! they treated her like a beggar, not knowing she knows their ancestors.

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