distilleria nannoni il canto del maggio e degustazioni

Ogni anno, in un periodo specifico, si ripete un momento di festa popolare che coinvolge tutta la comunità. Durante questa occasione, si riscoprono musica, canti e degustazioni legati a antiche tradizioni. La distilleria locale si prepara a ospitare eventi che celebrano questa ricorrenza, con momenti dedicati sia alla musica che alla degustazione di prodotti tipici. È un appuntamento che richiama persone da diverse zone, unendo rituale e convivialità.

C’è un tempo dell’anno in cui la tradizione torna a farsi voce collettiva, canto rituale e gesto condiviso. È quello che si apre con il Maggio e che la Distilleria Nannoni sceglie di celebrare con un appuntamento che intreccia cultura popolare, territorio e convivialità. Oggi, nella sede della distilleria in località Aratrice, a Paganico, prende forma un aperitivo speciale con i Cantori del Maggio: gruppi che portano avanti una delle tradizioni più radicate della Maremma, quella del canto augurale che annuncia la primavera, attraversa le case e rinsalda il legame tra comunità e paesaggio. Non si tratta di una semplice esibizione, perché ’I Pettirossi di Roccastrada’, i ’Carbonai di Maremma’ e i ’Maggiaioli di Civitella’ daranno vita a un percorso immersivo, fatto di voci, strumenti popolari e narrazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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