Il Nottingham Forest ha ottenuto una vittoria significativa nella partita più recente, portandosi a otto punti sopra la zona retrocessione. La squadra ha messo a segno diversi gol, dimostrando un buon rendimento in campo. La vittoria ha contribuito a migliorare la posizione in classifica, mentre l’avversario ha subito la sconfitta. La partita si è svolta in un clima teso e intenso, con entrambe le squadre impegnate a conquistare i tre punti.

2026-04-25 00:08:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Nottingham Forest ha prodotto una delle migliori prestazioni degli ultimi anni martellando il Sunderland 5-0 allo Stadium of Light venerdì sera, aprendo completamente la battaglia per la retrocessione con un blitz mozzafiato nel primo tempo che li ha portati a otto punti di vantaggio dagli ultimi tre. L’autogol di Trai Hume al 17? ha scatenato una straordinaria frenesia nel primo tempo. Chris Wood ha aggiunto un secondo al 31?, Morgan Gibbs-White ha segnato il triplo al 34?, e Igor Jesus ha coronato uno straordinario inizio di 45? segnando un quarto al 37?. Elliot Anderson, tornato in campo dopo la morte di sua madre, ha concluso una serata perfetta con un finale composto fino al recupero.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Risultato della stagione” – Il Nottingham Forest si diverte con una grande vittoria e si porta a otto punti dalla retrocessione

This Nottingham Forest fan had a couple of FC Porto fans on strings this evening

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