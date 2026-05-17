Il calciatore Tahirys Dos Santos riappare con la fidanzata dopo il rogo di Crans-Montana | ancora visibili le cicatrici delle ustioni

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incendio di Crans-Montana, il calciatore Tahirys Dos Santos si è presentato di nuovo in pubblico insieme alla fidanzata. È stato fotografato mentre camminava per le vie di una città, con le cicatrici delle ustioni ancora visibili sulla pelle. La coppia è apparsa tranquilla, senza fare dichiarazioni pubbliche, e ha scelto di mostrarsi in modo discreto. La loro presenza è stata notata da testimoni e ripresa da alcuni fotografi presenti sul posto.

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Per la prima volta dopo il devastante incendio di Crans-Montana, il giovane calciatore Tahirys Dos Santos è tornato a mostrarsi in pubblico insieme alla fidanzata Coline. I due sono apparsi nei giorni scorsi a Parigi in occasione della cerimonia dei Trofei Unfp, l’evento che premia i migliori giocatori e le migliori giocatrici della stagione del calcio francese. La loro presenza non è passata inosservata. Entrambi vestiti di nero e sorridenti davanti ai fotografi, hanno deciso di non nascondere i segni lasciati dalla tragedia che li aveva travolti nella notte del primo gennaio 2026. In particolare Coline si è mostrata con le braccia scoperte, lasciando visibili le cicatrici provocate dalle gravi ustioni riportate durante il rogo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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