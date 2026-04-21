Tahirys Dos Santos, calciatore francese sopravvissuto a un incendio in un bar di Crans-Montana durante Capodanno, ha firmato il suo primo contratto professionale con il Metz. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua storia di salvataggio e sulla successiva carriera calcistica. La firma del contratto rappresenta un passo importante per il giovane atleta, che ha superato un’esperienza drammatica legata a un episodio tragico.

Il calciatore francese Tahirys Dos Santos, sopravvissuto all’ incendio mortale in un bar di Crans-Montana, in Svizzera, il giorno di Capodanno, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Metz. Il club di Ligue 1 ha annunciato la firma del contratto annuale nove giorni dopo il ritorno in campo del difensore diciannovenne con la squadra riserve. Dos Santos è rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato in un bar della località sciistica di Crans-Montana la mattina del 1° gennaio. L’incendio ha causato 41 morti e oltre 100 feriti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Metz (@fcmetz) Dos Santos ha dichiarato: “Questo momento ha un significato ancora più speciale dopo i difficili mesi trascorsi in ospedale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, il calciatore sopravvissuto al rogo firma per il Metz: la storia di Tahirys Dos Santos

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