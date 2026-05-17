A Crans-Montana, una giovane donna è stata vista in pubblico con evidenti segni di ustioni sulle braccia, mentre era accompagnata dal suo fidanzato, che era tornato indietro per farla uscire. La scena si è svolta durante un evento pubblico e non sono stati forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato alle ustioni. La presenza del fidanzato è stata confermata, mentre non sono state rese note ulteriori informazioni sulla situazione.

Coline ha scelto di non coprire la pelle, di non nascondere i segni delle ustioni, di mostrarsi così com'è. Una scelta di consapevolezza, un ritorno alla vita gridato con discrezione. Così, l'immagine della coppia, scattata in occasione della cerimonia dei Trofei Unfp a Parigi, dedicata ai migliori calciatori della stagione del calcio francese, prende i contorni di un messaggio di speranza, per chi ce l'ha fatta, per chi è ancora in ospedale dopo la drammatica notte di Capodanno a Crans-Montana, dove 41 persone sono morte e più di cento sono rimaste ferite. Quella di Coline e Tahirys Dos Santos è un'immagine che ricorda soprattutto che le vittime, i sopravvissuti e le loro famiglie, sono in attesa di giustizia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, Coline mostra i segni delle ustioni sulle braccia: è comparsa in pubblico con il fidanzato Tahirys Dos Santos, che era tornato indietro per farla uscire

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