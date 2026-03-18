Il settore NBA Europe si concentra oggi su un duello tra due gruppi, RedBird e Oaktree, che sono coinvolti in operazioni di investimento e gestione nel mondo dello sport. La scena si svolge principalmente a Milano, considerata il centro italiano degli affari. La città continua ad essere il punto di riferimento principale per le attività legate al business NBA in Italia.

Ne scrive il Corriere della Sera. Nba Europe è una questione di Fondi: è battaglia tra gli azionisti di Milan e Inter anche se la tassa d'ingresso di 500 milioni frena The NBA logo is seen outside an NBA fan store in New York on July 8, 2024. (Photo by ANGELA WEISS AFP) La parola business in Italia non è mai associata ad altro che non sia Milano. La Nba è pronta a sbarcare in Europa e sta provando a creare un circuito che di fatto spazzi via l’Eurolega di basket. Non è ancora chiaro se ci riuscirà perché ci sono delle condizioni che spaventano i club europei: su tutte la tassa d’ingresso di 500 milioni di euro, un investimento mica da ridere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il business Nba Europe parla milanese, è derby tra RedBird e Oaktree (è sempre Milano l’Italia degli affari)

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