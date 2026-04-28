TOCCATA E FUGA Il blitz di Cardinale Colloqui a San Siro Partenza immediata

Domenica sera, Gerry Cardinale è tornato a San Siro per vedere la partita contro la Juventus. Si è trattato di un blitz, una visita breve e improvvisa. La sua presenza è avvenuta durante l'incontro tra le due squadre, senza annunci ufficiali o comunicazioni anticipate. Dopo aver assistito alla partita, il dirigente ha lasciato immediatamente lo stadio.

Altra visita, anzi blitz. Gerry Cardinale è tornato a San Siro domenica sera per assistere alla sfida contro la Juventus. Era sugli spalti anche nel derby, a inizio marzo. Ed era già tornato in contatto diretto con l’ambiente Milan anche nei mesi scorsi, in un 2026 che lo ha visto (molte) più volte presente fisicamente rispetto al recente passato. Questa volta, toccata e fuga: è ripartito nella mattinata di ieri. Già nel pre partita di domenica ha avuto modo di incontrare la dirigenza. Un blitz per testimoniare vicinanza in un momento importante della stagione. E per comunicare la centralità dei rossoneri nella strategia RedBird, nel segno di concetti quali competitività sportiva, disciplina finanziaria e crescita dei ricavi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - TOCCATA E FUGA. Il blitz di Cardinale. Colloqui a San Siro. Partenza immediata Notizie correlate Leggi anche: Sorpresa sugli spalti di ‘San Siro’: il patron Cardinale in tribuna per Milan-Juventus Cardinale oggi torna a San Siro per il derby. Grande stima per AllegriCome ricorda 'La Gazzetta dello Sport' ieri Gerry Cardinale è arrivato prima delle 13 nel centro sportivo del Milan a Milanello: breve dialogo con... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Canzonissima, le pagelle: Leo Gassmann strazia Vasco (4), Elettra Lamborghini Carrà wannabe (4), Arisa ex figlia sbagliata (8), Riccardo...; Cardinale vuole accontentare Allegri: pronto un colpo in ogni reparto per l’estate.