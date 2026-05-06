Bastoni il Barcellona si allontana | i dubbi di Flick avvicinano la permanenza del centrale in nerazzurro

Il Barcellona si sta allontanando dall'acquisto di Bastoni, il difensore dell'Inter. L'allenatore del club spagnolo ha espresso dubbi sulle qualità del giocatore italiano, influenzando così le decisioni riguardanti il suo eventuale trasferimento. Attualmente, Bastoni rimane sotto contratto con l'Inter, e le trattative con il club catalano sembrano essere in fase di stallo.

di Alberto Petrosilli Bastoni si avvicina alla permanenza in nerazzurro: Flick non è convinto dalle caratteristiche del difensore italiano. Le ultime. L’ Inter osserva con attenzione le dinamiche di mercato che coinvolgono uno dei suoi pilastri. Mentre la proprietà Oaktree valuta il futuro della rosa, la situazione di Alessandro Bastoni e il suo possibile approdo al Barcellona vivono una fase di incertezza. LEGGI ANCHE: le ultime di mercato Inter Bastoni e il dubbio del Barcellona: Flick frena la trattativa per mancanza di velocità. Lo scenario. Il futuro del centrale nerazzurro sembra essersi complicato a causa delle valutazioni tattiche di Hansi Flick.🔗 Leggi su Internews24.com

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