Il FAI organizza il 23 e 24 maggio la Giornata Mondiale della Biodiversità, un'occasione per visitare alcuni tra i giardini e le installazioni artistiche più significative. Durante queste giornate, i visitatori possono esplorare cinque destinazioni diverse, tutte pensate per valorizzare la tutela dell’ambiente e della natura. Un messaggio che invita a riflettere sull’importanza di ogni azione per preservare il pianeta, accompagnato dalle parole di uno scrittore peruviano che sottolinea il potere di ciascuno di contribuire a un mondo migliore.

«O gni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore». Le parole del poeta-scrittore peruviano Sergio Bambarén sono un monito per la salvaguardia del Pianeta blu. Consapevolezza e conoscenza sono le basi che fanno la differenza nella vita di ogni individuo nella cura del nostro Globo, anche attraverso appuntamenti collettivi, come la Giornata Mondiale della Biodiversità, celebrata ogni anno il 22 maggio. Il potere della camminata: sette regole per un allenamento efficace X Leggi anche › Camminate nella biodiversità: il FAI porta dove la natura sorprende Per immergersi nel nostro immenso patrimonio naturale, il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano propone le “Camminate nella biodiversità” il 23 e 24 maggio, sabato e domenica (prenotazioni e biglietti su fondoambiente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 23 e 24 maggio il FAI celebra la Giornata Mondiale della Biodiversità. Ecco cinque destinazioni tra giardini e arte. Da scoprire camminando

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