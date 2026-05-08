Il fine settimana del 23 e 24 maggio vedrà coinvolti biologi, botanici e naturalisti in visite guidate in diverse aree naturali italiane. In tutto il paese, saranno aperti ambienti di grande varietà, dove i partecipanti potranno osservare e scoprire centinaia di specie di flora e fauna. La manifestazione si svolge in un periodo in cui la natura si presenta nel suo massimo splendore, con boschi in fiore e profumi diffusi nei giardini.

A maggio, in Italia, la luce cambia: i boschi sono nel pieno del loro splendore, i giardini profumano e la natura è talmente bella che è quasi impossibile non lasciarsi affascinare. E, infatti, il FAI, non si è girato dall’altra parte, ma ha colto l’invito con le “Camminate nella biodiversità”, l’iniziativa che il Fondo per l’Ambiente Italiano, propone per il quarto anno consecutivo. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 maggio, in 25 luoghi straordinari sparsi in quindici regioni d’Italia, da nord al sud. Legami Dreamland, nasce a Bergamo il parco della biodiversità X Leggi anche › I Castelli italiani trionfano al concorso fotografico Wiki Loves Monuments 2024 Camminate nella biodiversità con il FAI.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due giorni, 15 regioni, centinaia di specie da scoprire: il 23 e 24 maggio biologi, botanici e naturalisti accompagnano i visitatori in alcuni degli ambienti naturali più belli d'Italia

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