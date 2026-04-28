Benvenuti alla cronaca del prologo della Tour de Romandie 2026, la prima tappa della corsa svizzera. La gara è iniziata con i corridori pronti a affrontare il percorso, mentre si preparano per le sfide dei prossimi giorni. Tra i protagonisti attesi c’è anche un ciclista di alto livello, già noto per le sue vittorie recenti. Seguite con noi gli sviluppi e gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del prologo della Tour de Romandie 2026. La corsa a tappe svizzera, giunta alla sua 79esima edizione, vede quasi sempre al via i più abili scalatori del mondo ciclistico. Quest’anno sulle strade elvetiche, per la prima volta in carriera, sarà presente il più forte del gruppo quando la strada sale (e non solo), il Campione del Mondo Tadej Pogacar, reduce dalla quarta vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il favorito d’obbligo per la classifica generale non può che essere il campione sloveno. Il dominatore della primavera ciclistica (con 3 classiche monumento vinte su 4 disputate) punta con decisione alla breve corsa a tappe elvetiche; una delle poche gare che ancora manca al suo incredibile palmares.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Tadej Pogacar inizia a preparare il Tour de France

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