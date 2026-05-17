Ieri in Campania | sfruttamento del lavoro sospese quattro aziende Il Benevento vince la Supercoppa
Ieri in Campania sono state sospese quattro aziende a causa di presunti casi di sfruttamento del lavoro. Contestualmente, una squadra di calcio ha conquistato la Supercoppa. Nelle notizie locali, si è aperta una disputa politica riguardante la corsa alla presidenza della Provincia di Avellino, con un’atmosfera caratterizzata da tensioni crescenti. Questi eventi si sono verificati nel corso della giornata di sabato 16 maggio 2026, offrendo un quadro di sviluppi rilevanti in ambito lavorativo e politico nella regione.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 16 maggio 2026. Avellino – Si apre in un clima di forte tensione politica la corsa alla presidenza della Provincia di Avellino. Presso l’Ufficio Elettorale di Palazzo Caracciolo, è stata presentata una sola candidatura: q uella del presidente uscente Rizieri Buonopane, sindaco di Montella (fanno sapere da Palazzo Caracciolo, ndr. ). Le candidature potranno essere depositate anche nella mattinata domenica 17 maggio, dalle ore 8 alle ore 12. (LEGGI QUI) Benevento – Dulcis (anche) in fundo per il Benevento che sbanca Vicenza (1-4) con una prestazione da stropicciarsi gli occhi vincendo la Supercoppa di serie C (LEGGI QUI), trofeo mai alzato al cielo dalla Strega. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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