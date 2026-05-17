Ieri in Campania | sfruttamento del lavoro sospese quattro aziende Il Benevento vince la Supercoppa

Ieri in Campania sono state sospese quattro aziende a causa di presunti casi di sfruttamento del lavoro. Contestualmente, una squadra di calcio ha conquistato la Supercoppa. Nelle notizie locali, si è aperta una disputa politica riguardante la corsa alla presidenza della Provincia di Avellino, con un’atmosfera caratterizzata da tensioni crescenti. Questi eventi si sono verificati nel corso della giornata di sabato 16 maggio 2026, offrendo un quadro di sviluppi rilevanti in ambito lavorativo e politico nella regione.

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