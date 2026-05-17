Il 17 maggio si celebra l'IDAHOBIT, giornata dedicata a sensibilizzare contro le discriminazioni di genere e l'omofobia. Nel 1990, l'Organizzazione mondiale della sanità ha modificato la classificazione medica, rimuovendo l'omosessualità dal manuale diagnostico e statistico. Recentemente, il Parlamento europeo ha preso posizione in risposta alle dichiarazioni di un paese membro, che avevano suscitato critiche per il loro tono e contenuto. Questi eventi mostrano come le questioni di genere continuino a essere al centro del dibattito pubblico e politico internazionale.

? Domande chiave Perché l'OMS ha cambiato la classificazione medica nel 1990?. Come ha reagito il Parlamento Europeo alle dichiarazioni della Polonia?. Quali nuovi termini sono stati aggiunti alla lotta contro le discriminazioni?. Perché l'Italia partecipa attivamente ai gruppi di tutela dell'ONU?.? In Breve OMS escluse l'omosessualità dalle malattie mentali il 17 maggio 1990.. Louis-Georges Tin ideò la prima iniziativa internazionale nel 2004.. Parlamento Europeo istituì la giornata nel 2007 contro le politiche polacche.. Italia aderisce all'LGBTI Core Group dell'ONU e alla Equal Rights Coalition.. Il 17 maggio 2026 segna un nuovo appuntamento globale con la sensibilizzazione contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, una ricorrenza che coinvolge oltre 130 Paesi in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IDAHOBIT: la sfida globale contro le discriminazioni di genere

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