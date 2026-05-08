Francesca Porcellato ha conquistato 14 medaglie in tre discipline diverse, dimostrando grande versatilità. Durante gli anni scolastici, ha subito un episodio di umiliazione da parte di un'insegnante, episodio che ha segnato il suo percorso personale. La sua carriera sportiva e le difficoltà affrontate sono state al centro di discussioni pubbliche, portando alla luce anche tematiche di discriminazione.

?? Punti chiave Come ha fatto a vincere medaglie in tre discipline così diverse? Perché un'insegnante ha umiliato Francesca durante i suoi anni scolastici? Cosa rispose l'atleta all'uomo che la scambiò per una pellegrina? Come usa la sua esperienza per cambiare la mentalità degli studenti??? In Breve Palmarès unico in tre discipline: carrozzina, sci di fondo e handbike. Legame istituzionale con il Presidente Ciampi nel 2004 per l'onorificenza al merito. Episodio discriminatori .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francesca Porcellato: 14 medaglie e la sfida contro le discriminazioni

Notizie correlate

12 Paralimpiadi: la forza di Francesca Porcellato a CortinaUn pomeriggio di martedì 10 marzo 2026, a Cortina d’Ampezzo, si è trasformato in un punto d’incontro tra il mondo sportivo e la società civile.

Francesca Porcellato: “Sognavo due Olimpiadi, ne ho fatte 13. Sulla neve ci sono finita per caso”Classe 1970, soprannome “La Rossa Volante”, Francesca Porcellato è stata una delle atlete italiane più longeve e vincenti delle Paralimpiadi.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Cortina, lo sport e gli atleti che vincono il concetto stesso di destino; Una rossa volante | La carrozzina? Come avere le ali.

La campionessa di handbike Francesca Porcellato: «Alex Zanardi mi prestò le sue ruote e vinsi due medaglie a Rio. Ha dato visibilità e rispetto al movimento paralimpico»Il ricordo della «Rossa volante» dopo la scomparsa di Alex Zanardi: «Era pieno di idee e ironia. Mi mancano molto le sue barzellette, semplici ma capaci di far ridere tutti» ... corrieredelveneto.corriere.it

Porcellato ricorda Zanardi: 'Perdo un amico, non solo un campione'Il vincolo tra Porcellato e Zanardi era rafforzato da percorsi personali straordinariamente simili, che li resero simboli di determinazione e rinascita. Zanardi, dopo il tragico incidente automobilist ... it.blastingnews.com

LA CAMPIONESSA DI HANDBIKE FRANCESCA PORCELLATO : «Alex Zanardi mi prestò le sue ruote e vinsi due medaglie a Rio. Ha dato visibilità e rispetto al movimento paralimpico» Il ricordo della «Rossa volante» dopo la scomparsa di Alex Zanardi: «Era - facebook.com facebook