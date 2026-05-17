I ragazzi di Bigica con la salvezza assicurata danno strada a un Frosinone già retrocesso
I ragazzi di Bigica, con la salvezza già conquistata, hanno lasciato spazio a un Frosinone che aveva già retrocesso. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 a favore del Frosinone, con gol di Lungu e un’altra rete, mentre il Sassuolo ha segnato un solo gol. La formazione del Sassuolo comprendeva giocatori come Campani, Petito, Vezzosi, Costabile, Cornescu, Amendola, Baffoh, Acatullo, Seminari, Negri, Chiricallo, Gjyla e Kulla. La partita si è giocata presso il campo di Sassuolo.
Sassuolo 1 Frosinone 2 Sassuolo: Lungu; Campani, Petito, Vezzosi, Costabile; Cornescu, Amendola (62’ Baffoh), Acatullo (82’ Seminari); Negri (C) (82’ Barry), Chiricallo (93’ Sandro), Gjyla (62’ Kulla). All. Bigica (Guri, Benvenuti, Cardascio, Daldum, Appiah, Tampieri) Frosinone: Minicangeli; Obleac, Pelosi, Ndoye; Bonanno (47’ s.t. Mboumbou), Molignano (30’ s.t. Schietroma), Majdenic, Luchetti, Toci (49’ s.t. Zorzetto); Cichero (47’ s.t. Danieli), Colley. All. Pesoli (Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Fiorito, Pantano, Cessay, Buonpane) Arbitro: Gasperotti di Rovereto (Pandolfo, Storgato) Reti: 12’ p.t. Toci, 11’ s.t. Cichero, 29’ s.t. Kulla Note: ammoniti Chiricallo Chiude la sua stagione con una sconfitta contro il Frosinone, la Primavera del Sassuolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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