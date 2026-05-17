I ragazzi di Bigica con la salvezza assicurata danno strada a un Frosinone già retrocesso

I ragazzi di Bigica, con la salvezza già conquistata, hanno lasciato spazio a un Frosinone che aveva già retrocesso. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 a favore del Frosinone, con gol di Lungu e un’altra rete, mentre il Sassuolo ha segnato un solo gol. La formazione del Sassuolo comprendeva giocatori come Campani, Petito, Vezzosi, Costabile, Cornescu, Amendola, Baffoh, Acatullo, Seminari, Negri, Chiricallo, Gjyla e Kulla. La partita si è giocata presso il campo di Sassuolo.

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