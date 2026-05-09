Le due Primavera Bigica a Roma per la salvezza Semifinale playoff per le neroverdi

Le squadre Primavera del Sassuolo sono scese in campo in un pomeriggio che potrebbe influenzare il loro cammino in campionato. Una delle due formazioni si è recata a Roma per disputare una partita decisiva, con la speranza di ottenere punti fondamentali per la salvezza. Nella stessa giornata si è giocata anche la semifinale dei playoff, una sfida importante per le giovani neroverdi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui