Le due Primavera Bigica a Roma per la salvezza Semifinale playoff per le neroverdi

Da sport.quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le squadre Primavera del Sassuolo sono scese in campo in un pomeriggio che potrebbe influenzare il loro cammino in campionato. Una delle due formazioni si è recata a Roma per disputare una partita decisiva, con la speranza di ottenere punti fondamentali per la salvezza. Nella stessa giornata si è giocata anche la semifinale dei playoff, una sfida importante per le giovani neroverdi.

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SASSUOLO Giornata campale per le due squadre Primavera del Sassuolo, impegnate in un pomeriggio che vale un pezzo di stagione. Alle 15 la Primavera maschile di Emiliano Bigica cerca punti-salvezza al ‘Tre Fontane’ di Roma: una vittoria varrebbe la salvezza matematica, un pari la ipotecherebbe. La sintesi? La fa il tecnico neroverde Emiliano Bigica nel dire che "il destino è nelle nostre mani". Ma anche in quelle della Roma, quarta in classifica e miglior difesa del campionato. Ai neroverdi, che vanno in campo alle 15 in diretta su Sportitalia, serve un’impresa, ma centrarla li manderebbe in vacanza con 90’ di anticipo rispetto al finale di stagione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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le due primavera bigicaPRIMAVERA. Bigica a due punti dalla zona playout. A Cesena non basta una buona provacesena 3 sassuolo 2 CESENA: Fontana; Marini, Ribello, Kebbeh, Domeniconi; Rossetti (21’ s.t. Wade), Zamagni (40’ s.t. Casadei M.), Poletti, Amadori (29’ s.t. sport.quotidiano.net

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