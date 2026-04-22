Alatri 20enne di Frosinone con una Bmw urta una Nissan in retromarcia Ne scoppia una lite I Carabinieri intervengono | il 20enne non ha la patente e la Bmw non è assicurata…

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile ad Alatri, un giovane di 20 anni di Frosinone ha urtato una Nissan in retromarcia con la sua BMW. Dopo l’incidente, si è verificata una lite tra i coinvolti. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti sul posto. Dai controlli è emerso che il giovane non possedeva la patente e che la BMW non aveva copertura assicurativa.

Cronache Cittadine ALATRI – Nella tarda serata di ieri, 21 Aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri sono dovuti intervenire L'articolo Alatri. 20enne di Frosinone con una Bmw urta una Nissan in retromarcia. Ne scoppia una lite. I Carabinieri intervengono: il 20enne non ha la patente e la Bmw non è assicurata. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Alatri. 20enne di Frosinone con una Bmw urta una Nissan in retromarcia. Ne scoppia una lite. I Carabinieri intervengono: il 20enne non ha la patente e la Bmw non è assicurata… Notizie correlate Scoppia una lite con il vicino di casa e lo minaccia con una pistola a gas, denunciato dai carabinieriControlli sul campo dei carabinieri di Cesena impegnati nella prevenzione e repressione dei reati e nel controllo della circolazione stradale per il... Asti, 20enne confessa l'omicidio di Zoe Trinchero: ora è in carcere | L'aggressione dopo una lite, in passato avevano avuto una relazioneUn ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri per l'omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Alatri, inaugurata la mostra inclusiva: L’arte… linguaggio universale; Mozzava teste a statue religiose, presa una donna a Frosinone; Alatri, presentazione del libro PAPA PIO IX – La seconda visita in Ciociaria (13–20 maggio 1863); Omicidio di Thomas Bricca. Questa mattina si torna in aula. Frosinone, svolta sui raid nelle chiese: identificata una 59enne per statue decapitate e furtiA due giorni dalla svolta investigativa, emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che ha portato all’individuazione della presunta responsabile dei raid ... romadailynews.it Frosinone, statue sacre decapitate: c'è un'indagata. Blitz di carabinieri e poliziaSvolta nelle indagini sui raid sacrileghi avvenuti quasi in sequenza in Ciociaria nei giorni scorsi. Stamane, nel corso di un'operazione ... msn.com Prima di Roma, in Ciociaria, qualcuno ha sollevato blocchi da 27 tonnellate. Senza malta. Senza una crepa. E ancora oggi nessun ingegnere sa come. Alatri, provincia di Frosinone. Non è un sito famoso, non è nei circuiti turistici di massa, non trovi file di pull - facebook.com facebook