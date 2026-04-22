Alatri 20enne di Frosinone con una Bmw urta una Nissan in retromarcia Ne scoppia una lite I Carabinieri intervengono | il 20enne non ha la patente e la Bmw non è assicurata…

Da cronachecittadine.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile ad Alatri, un giovane di 20 anni di Frosinone ha urtato una Nissan in retromarcia con la sua BMW. Dopo l’incidente, si è verificata una lite tra i coinvolti. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti sul posto. Dai controlli è emerso che il giovane non possedeva la patente e che la BMW non aveva copertura assicurativa.

Cronache Cittadine ALATRI – Nella tarda serata di ieri, 21 Aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri sono dovuti intervenire L'articolo Alatri. 20enne di Frosinone con una Bmw urta una Nissan in retromarcia. Ne scoppia una lite. I Carabinieri intervengono: il 20enne non ha la patente e la Bmw non è assicurata. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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