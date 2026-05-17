I pronostici di domenica 17 maggio | Serie A Premier League Liga e Ligue 1
Domenica 17 maggio si disputano diverse partite di calcio in Europa, coinvolgendo campionati come la Serie A, la Premier League, la Liga e la Ligue 1. In Italia, si giocano incontri che chiudono le rispettive stagioni, mentre in Inghilterra, Spagna e Francia si disputano partite decisive per la classifica e le qualificazioni alle competizioni internazionali. Sono in programma anche altri incontri in vari campionati, con diversi obiettivi in palio e squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica.
I pronostici di domenica 17 maggio, in campo Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo Dopo aver conquistato lo scudetto numero 21 con tre giornate di anticipo, l’ Inter ha fatto sua anche la Coppa Italia centrando così un double che mancava dai tempi del Triplete mourinhano, esattamente 16 anni fa. I nerazzurri anche mercoledì scorso a Roma contro la Lazio si sono dimostrati una vera e propria corazzata, almeno per quanto riguarda il palcoscenico italiano: biancocelesti domati nella finale dell’Olimpico, che non ha riservato sorprese. La squadra di Cristian Chivu l’ha chiusa praticamente a metà primo tempo con il sigillo di Lautaro Martinez, dopo che allo scoccare del quarto d’ora di gioco l’aveva sbloccata con un’autore di Marusic. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
PRONOSTICI DI TRE PARTITE DI STASERA DI PREMIER
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