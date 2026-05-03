Domenica 3 maggio si svolgeranno partite in diversi campionati europei, tra cui Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Le previsioni riguardano principalmente gol, spettacolo e vittorie delle squadre più quotate. La giornata propone incontri che attirano l’attenzione degli appassionati di calcio, con molte sfide tra team di prima fascia e altre più equilibrate. Numerosi match sono attesi con interesse in tutta Europa.

I pronostici di domenica 3 maggio, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo Domenica ricca di spunti nei principali campionati europei con una serie di pronostici che puntano su gol, spettacolo e vittorie delle big. In Premier League attenzione a Bournemouth-Crystal Palace, con gli ospiti distratti dalla Conference League che potrebbero pagare dazio. In Serie A fiducia all’Inter contro il Parma e alla Juventus contro il Verona, due squadre superiori tecnicamente e anche con motivazioni maggiori tra vittoria Scudetto e qualificazione in Champions League. Per quanto riguarda gli OVER...🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di domenica 3 maggio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

Pronostici scommesse sportive del 03-05-2026

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