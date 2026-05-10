I pronostici di domenica 10 maggio | Serie A Premier League Liga Bundesliga e Ligue 1

Domenica 10 maggio si giocano partite di calcio in diversi campionati europei. In Italia, ci sono incontri di Serie A, mentre in Inghilterra si disputano match di Premier League. La domenica prevede anche gare di Bundesliga in Germania, Liga in Spagna e Ligue 1 in Francia. Questi eventi sportivi coinvolgono squadre che cercano risultati importanti nelle rispettive competizioni. Sono in programma diverse partite che attireranno l’attenzione dei tifosi e degli appassionati.

I pronostici di domenica 10 maggio, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati in giro per il mondo La domenica calcistica del Veggente parte dalla Serie A con la vittoria esterna del Como sul campo del Verona: la squadra di Fabregas, già protagonista di un grande stagione, può approfittare di motivazioni superiori su una squadra già retrocessa in Serie B. Tra i segni “vincenti” spiccano anche Cremonese, Aston Villa e Roma, tutte favorite rispettivamente contro Pisa, Burnley e Parma. Pisa e Burnley sono già retrocesse, il Parma è già salvo. Occhi puntati poi sui campionati esteri, dove Feyenoord-AZ Alkmaar, Go Ahead Eagles-PSV e PSG-Brest promettono spettacolo e almeno tre reti complessive.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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